В Петергофе торжественно запустили фонтаны

Сегодня 300-летний юбилей отмечает не только водопроводная система, но и вольеры Нижнего парка Петергофа. Фото: https://peterhofmuseum.ru

Сегодня 300-летний юбилей отмечает не только водопроводная система, но и вольеры Нижнего парка Петергофа. Фото: https://peterhofmuseum.ru

Сегодня в Петергофе состоялось открытие летнего сезона этого года. Заработали фонтаны Большого каскада и фонтан «Самсон». В этом году празднуют 300-летие водопроводной системы Петергофа. Ей уже более 200 лет.

Начальник отдела фонтанов и гидротехнических сооружений ГМЗ «Петергоф» Андрей Бирюков сообщил прессе, что эту систему обслуживают более 20 человек

Бирюков сообщил, что иногда система даёт сбой. Все неполадки устраняю утром или ночью.

Зимой отреставрировали часть трубы, подводящей воду к фонтану «Самсон». Тестовые запуски показали, что всё в порядке: струя бьет 20 метров в высоту, как и надо.

Сегодня 300-летний юбилей отмечают и водопроводная система, и вольеры Нижнего парка Петергофа. Их возвели в 17 веке, сейчас музейная коллекция птиц насчитывает более 40 видов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петергофа доставили в отдел за ножевое ранение собутыльнику.