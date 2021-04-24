Связанные с Minecraft лжеминеры снова обратили внимание на Петербург

Сегодня около десяти утра на почты двух смольнинских комитетов пришли сообщения с угрозами взрывов в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Информация об этом передали в органы.

Автор назвал себя лидером хакерской группировки и сообщил, что более полусотни бомб находится в двух петербургских заводах и в одной сотовой вышке. Если ему не переведут 6 млн, он детонирует их.