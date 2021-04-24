Связанные с Minecraft лжеминеры снова обратили внимание на Петербург

Сегодня около десяти утра на почты двух смольнинских комитетов пришли сообщения с угрозами взрывов в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Информация об этом передали в органы.
Автор назвал себя лидером хакерской группировки и сообщил, что более полусотни бомб находится в двух петербургских заводах и в одной сотовой вышке. Если ему не переведут 6 млн, он детонирует их.
Эксперты оценили его профиль «ВКонтакте». Там было написано, что он состоит в сообществах игры Minecraft. Война за серверы этой игры в 2019 года отразилась на городе месяцами «минирований» торговых центров.
Спецслужбы произвели проверку указанных адресов. Взрывчатых веществ не обнаружили.
Утром неизвестные «заминировали» пять торговых центров. 6 часов их проверяли, но ничего так и не нашли. Эвакуация не проводилась.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» 23 объекта — ФСБ, «Единую Россию» и администрации районов.