Связанные с Minecraft лжеминеры снова обратили внимание на Петербург

Связанные с Minecraft лжеминеры снова обратили внимание на Петербург
Спецслужбы произвели проверку указанных адресов. Взрывчатых веществ не обнаружили. Фото: pixabay

Сегодня около десяти утра на почты двух смольнинских комитетов пришли сообщения с угрозами взрывов в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Информация об этом передали в органы.

Автор назвал себя лидером хакерской группировки и сообщил, что более полусотни бомб находится в двух петербургских заводах и в одной сотовой вышке. Если ему не переведут 6 млн, он детонирует их.

Эксперты оценили его профиль «ВКонтакте». Там было написано, что он состоит в сообществах игры Minecraft. Война за серверы этой игры в 2019 года отразилась на городе месяцами «минирований» торговых центров.

Спецслужбы произвели проверку указанных адресов. Взрывчатых веществ не обнаружили.

Утром неизвестные «заминировали» пять торговых центров. 6 часов их проверяли, но ничего так и не нашли. Эвакуация не проводилась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» 23 объекта — ФСБ, «Единую Россию» и администрации районов.

лжеминирование новости СПб полиция санкт-петербург угрозы взрыа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
YouTube проигнорировал требования РКН снять ограничения со СМИ РФ
Почему Дружинин и Мигель много лет враждуют, несмотря на «Танцы»
В США для подавления протестов хотели использовать истребитель
Связанные с Minecraft лжеминеры снова обратили внимание на Петербург
Официальное открытие мотосезона в Петербурге состоится 24 апреля
Коронавирус в Ленобласти подхватили еще 80 человек
Российские ученые считают, что новый штамм коронавируса мог зародиться в ...
Коронавирус унес жизни еще 39 петербуржцев