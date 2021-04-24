YouTube проигнорировал требования РКН снять ограничения со СМИ РФ

YouTube проигнорировал требования РКН снять ограничения со СМИ РФ
YouTube стал блокировать видео с точкой зрения расхожей с западной. Фото: Википедия

Большинство обращений Роскомнадзора, отправленные администрации YouTube c просьбой снять ограничения с материалов российских СМИ, были проигнорированы, сообщает пресс-служба росведомства.

С начала прошлого года Роскомнадзор направил YouTube 29 писем с просьбой снять ряд ограничений. Однако YouTube проигнорировал большинство сообщений.

YouTube стал блокировать видео с точкой зрения расхожей с западной. Так, видео информирующие о вкладе СССР во второй мировой войне в борьбе с фашизмом, тоже блокируют.

Так в прошлом году YouTube 9 раз ограничила доступ к аккаунтам российских СМИ, 3 раза — к материалам. В этом году уже заблокированы 3 аккаунта и 5 материалов СМИ России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США для подавления протестов хотели использовать истребитель. Указания, скорее всего, передавались устно, а не в официально, что только усиливало опасения военных.

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