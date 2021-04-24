Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте

Двух человек, среди них руководителя ФСИН по Забайкалью, убили на охоте, сообщило СУ СК по региону. Как указано на сайте главка, краевое управление вот уже 3 года года находится под руководством Евгений Шихов. В преступлении подозревают сторожа, он был задержан. Открыто дело об убийстве 2 человек.

Шихов умер от пули.»Чита.ру» сообщает, что в Шихова выстрелил пьяный сторож. Он начал стрелять из дробовика. Шихов умер на месте, второй скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, в охотничьем хозяйстве генерал был из-за открытия сезона охоты на кабанов.