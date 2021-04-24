Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте

Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте
По предварительным данным, в охотничьем хозяйстве Шихов был из-за открытия сезона охоты на кабанов. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Двух человек, среди них руководителя ФСИН по Забайкалью, убили на охоте, сообщило СУ СК по региону. Как указано на сайте главка, краевое управление вот уже 3 года года находится под руководством Евгений Шихов. В преступлении подозревают сторожа, он был задержан. Открыто дело об убийстве 2 человек.

Шихов умер от пули.»Чита.ру» сообщает, что в Шихова выстрелил пьяный сторож. Он начал стрелять из дробовика. Шихов умер на месте, второй скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, в охотничьем хозяйстве генерал был из-за открытия сезона охоты на кабанов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартирном пожаре в Красносельском районе пострадали двое детей. Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар охватил шесть квадратов в однокомнатной квартире. Тушением огня занимались 16 сотрудников с привлечением четырёх спецмашин.
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