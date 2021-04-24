На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на трассе А-118 КАД вокруг Северной столицы из-за дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры и транспортной развязкой на пересечении с дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье будут перекрыты 2 полосы движения.

Из-за работ по ликвидации колейности с 25 апреля по 6 мая 2021 будут перекрыты 3 и 4 полосы, а по 1 и 2 полосам будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Будут установлены дорожные знаки. Работа будет в круглосуточном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария на КАД унесла жизни трех человек. Массовая авария произошла накануне вечером на 40-м километре внутреннего кольца КАД. Там столкнулись три машины: два большегруза и одна легковушка ВАЗ. После аварии автомобили загорелись, их потушили через 45 минут.