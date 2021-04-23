Авария на КАД унесла жизни трех человек

Количество погибших в дорожно-транспортном происшествии на КАД увеличилось до трех. Об этом сообщили в петербургском управлении МВД.

Массовая авария произошла накануне вечером на 40-м километре внутреннего кольца КАД. Там столкнулись три машины: два большегруза и одна легковушка ВАЗ. После аварии автомобили загорелись, их потушили через 45 минут.

Движение по внутренней стороне кольцевой сразу было перекрыто, автомобилистам пришлось объезжать место аварии через город.

От полученных травм водитель отечественной легковушки и двое его пассажиров погибли.

За рулем автомобиля ВАЗ-21114 находился 31-летний гражданин Узбекистана, у которого не было регистрации в регионе. Машина влетела в большегруз МАЗ, который стоял посреди трассы из-за неисправности. Следом в легковушку врезался тягач Volvo, который ехал сзади. От удара ВАЗ загорелся.

На месте пожара работали 12 человек личного состава МЧС и три пожарные машины.

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