Врачи выяснили, что коронавирус провоцирует заболевания щетовидки

Врачи выяснили, что коронавирус провоцирует заболевания щетовидки
Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус может стать причиной развития заболеваний щитовидной железы. К такому выводу пришли медики из Франции.

Они провели исследование и выяснили, что внелегочные проявления COVID-19 могут включать эндокринные формы, включая заболевания поджелудочной железы, гипофиза, гонад и щитовидки.

Как сообщили «Известия», при коронавирусной инфекции наблюдаются отсутствие боли в шее, наличие легкой дисфункции щитовидной железы и более высокая частота патологии среди мужчин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии. Перенесший COVID человек, который вновь получил положительный тест на коронавирус, по факту может и не болеть новым вирусом.

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