Курьер получил удар ножом, пытаясь остановить кражу на Туристской

Курьер получил ножевое ранение, пытаясь остановить кражу в Приморском районе Петербурга. Преступников разыскивают.

Инцидент произошел днем в субботу, 24 апреля, у дома № 24/42 на Туристской улице. Трое неизвестных похитили товар из магазина «Магнит» и попытались скрыться, но им помешал курьер из служб доставок.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 33-летний мужчина попытался преследовать неизвестных, в результате чего произошла драка. Курьер получил удар ножом в бедро.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Замшина мужчина получил ножевое ранение от неизвестного.