Двое десятиклассников стреляли по трамваю на перекрестке Трефолева и Маршала Говорова

На перекрестке улице Трефолева и проспекта Маршала Говорова неизвестный выстрелил в окно трамвая. Фото: скриншот Google Maps

На перекрестке улице Трефолева и проспекта Маршала Говорова неизвестный выстрелил в окно трамвая. Фото: скриншот Google Maps

В Кировском районе Петербурга школьники открыли стрельбу по трамваю. Полицейские установили хулиганов.

Инцидент произошел в субботу, 24 апреля. В отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные выстрелили в трамвай №41 на перекрестке улицы Трефолева и проспекта Маршала Говорова из окна дома на проспекте Стачек. Пуля попала в окно, в результате чего пошли трещины.

По данным ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, стрелками оказались двое девятиклассников 15 и 16 лет. У мальчиков изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель-рецидивист устроил стрельбу на Народного Ополчения.