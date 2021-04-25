В России за сутки выявили 8 780 случаев заражения COVID

В России за сутки выявили 8 780 случаев заражения COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России за последние сутки выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего зараженные зарегистрировали в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 13,3% из поступивших ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. Общее число инфицированных в стране увеличилось до 4 762 569.

Также за сутки зафиксировано 332 летальных исхода. Полностью выздоровело и выписалось из больниц 7 540 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте – 701 новый ковид-пациент. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 526 человек. Третье место у Подмосковья — 611 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире прививку от коронавируса сделали 12% населения.

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