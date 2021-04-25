Рудковская нашла себе опасное хобби на Мальдивах

Рудковская нашла себе опасное хобби на Мальдивах
Плющенко показал развлечения Рудковской. Фото: скриншот instagram

Продюсер Яна Рудковская решила подкормить на Мальдивах акул. Процесс снимал ее супруг, фигурист Евгения Плющенко.

Звездные супруги с семьей проводят отпуск на Мальдивских островах. На своей странице в соцсети Instagram Плющенко показал поклонникам, как проводит время в отпуске его супруга. На этот раз Рудковская решила поплавать в океане.

«Как говорится, свинья грязи найдет. И вот наша мама пошла», — комментировал происходящее в кадре Евгений.

Фигурист подшучивал над бесстрашной супругой, но не на шутку перепугался, когда Рудковскую чуть не укусила опасная рыбка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Рудковская устроила скандал на дне рождении Бузовой.

евгений плющенко рудковская


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рудковская нашла себе опасное хобби на Мальдивах
В Ленобласти по учебной тревоге тушили пожар и спасали от отравления ...
Дорожники досрочно завершили ремонт участка в районе развязки КАД с ...
В Невском районе «Десятка» влетела в бок полиции
ДТП в Пушкине: иномарка на полной скорости влетела в миниатюрную машинку
Премьер Армении Пашинян решил уйти т в отставку
В конкурсе «Учитель будущего» победили шесть студентов ...
Автомобиль протаранил машину реанимации на перекрестке Просвещения и Культуры