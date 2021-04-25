Рудковская нашла себе опасное хобби на Мальдивах

Продюсер Яна Рудковская решила подкормить на Мальдивах акул. Процесс снимал ее супруг, фигурист Евгения Плющенко.

Звездные супруги с семьей проводят отпуск на Мальдивских островах. На своей странице в соцсети Instagram Плющенко показал поклонникам, как проводит время в отпуске его супруга. На этот раз Рудковская решила поплавать в океане.

«Как говорится, свинья грязи найдет. И вот наша мама пошла», — комментировал происходящее в кадре Евгений.

Фигурист подшучивал над бесстрашной супругой, но не на шутку перепугался, когда Рудковскую чуть не укусила опасная рыбка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Рудковская устроила скандал на дне рождении Бузовой.