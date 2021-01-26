Рудковская устроила скандал на дне рождении Бузовой

Рудковская устроила скандал на дне рождении Бузовой
Ольга Бузова и Яна Рудковская. Фото: скриншот instagram

Продюсер заявила, что собирается говорить только правду.

Продюсер Яна Рудковская оскандалилась на вечеринке в честь дня рождения певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сегодня, 26 января, сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

Знаменитость возмутилась из-за слов подруги артистки, которая обвинила отечественный шоу-бизнес в неискренности. Рудковская не стала молчать и заявила, что дожила до того момента, когда может себе позволить говорить исключительно правду.

Она призвала всех думать, прежде чем говорить, а также напомнила, что за слова нужно отвечать. Рудковская подчеркнула, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой, а затем покинула мероприятие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова расплакалась, комментируя разрыв с Давой. Даже на праздновании своего 35-летия звезда не смогла избежать вопросов о последних событиях.

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