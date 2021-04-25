Президент Чехии назвал две возможные причины взрыва во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан считает, что неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице в 2014 году.

По его словам, в этом деле все еще остается много белых пятен, сообщает телеканал FTV Prima.

«Мы работаем с двумя версиями — что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия — что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», — заявил он.

Комментируя информацию, связанную с причастностью россиян к взрывам, он отметил, что у Чехии нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» были в районе Врбетице, сказал он.

«Однако из этого не следует, что подозрения в их участии несерьезны», — отметил Земан.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.