В Сосновом Бору эгоистичная трясогузка не перестает смотреть на себя в зеркало

Трясогузка с замирание сердца смотрит на себя в зеркало. Фото: скриншот "Вконтакте" "Мой сосновый бор"

Трясогузка с замирание сердца смотрит на себя в зеркало. Фото: скриншот "Вконтакте" "Мой сосновый бор"

В Сосновом Бору автолюбитель заметил, как нарциссичная трясогузка сидит у бокового зеркала машины и томно любуется собой. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Мой Сосновый Бор».

Согласно мнению мужчины, птица не может отвлечься от любования собой, это действо захватило ее полностью.

Местный житель Соснового Бора Алексей Дудков поделился своими наблюдениями. Он рассказал, что одна трясогузка стала завсегдатай его двора, в особенности ей пригляделся автомобиль с его зеркалом.

«Пример истинного нарциссизма. Обратил внимание на то, как трясогузка крутится вокруг второй семейной машины. Она просто любуется своим отражением в зеркале», – рассказал местный житель.

Очевидец происходящего в недоумении, когда же животное успевает кормиться, потому как круглыми сутками смотрится в церкальце.

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