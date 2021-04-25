Северная столица уже с понедельника лишится трамвая №57

Северная столица уже с понедельника лишится трамвая №57
Изменение в следовании трамвая 57. Фото: сайт СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В Петербурге произойдет закрытие маршрута трамвая №57 уже в начале следующей недели в связи ремонтными работами трамвайных путей близ остановки «Проспект Мечникова». Об этом сообщается на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В Калининском районе города в начале следующей недели перестанет ходить трамвай № 57. Ограничения связаны с ремонтированием трамвайных путей, которые будут длится с 26 апреля по 7 мая на остановке «Проспект Мечникова».

Стоит заметить, что на некоторое время будет изменено следование трамвая №51. Теперь он станет ходить по улице Руставели, проспекту Науки, Тихорецкому проспекту и до конечной остановки «Тихорецкий проспект».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга школьники открыли стрельбу по трамваю. Полицейские установили хулиганов.

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