Из Свири достали тело мужчины, пропавшего 10 января

Тело мужчины, который пропал 10 января в городе Подпорожье, нашли в реке Свирь около посёлка Свирьстрой в воскресенье, 25 апреля.

«Спасатели ПСО г. Лодейное Поле эвакуировали погибшего на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала сын основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого Владимир рассказал, как погиб его отец. Напомним, что музыкант провалился под лед, катаясь на лыжах на Николиной Горе. Трагический инцидент произошел в четверг, 25 марта. Музыкант отправился кататься на лыжах вместе со своим племянником, затем вернулся домой и позже решил снова поехать на прогулку.