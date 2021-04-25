Массовое ДТП произошло в центре Петербурга

В ночь на 26 апреля в Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Авария произошла на 3-й Советской улице.
Девушку, которая находилась в одной из машин, увезли на скорой с открытым переломом голени, сообщает 78.ru. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Судя по опубликованным снимкам, удар получился сильным. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Тосненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, при участии автомобиля такси.