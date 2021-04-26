Стало известно, какой доход россияне считают достойным для жизни

Россияне назвали необходимый для достойной жизни месячный доход. Оказалось, что для трети респондентов он составляет до 80 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие», больше трети респондентов (38%) ответили, что для достойной жизни им бы хватило от 50 до 80 тысяч рублей. Более 10% россиян признались, что они смогли бы комфортно жить на 50 тысяч рублей и меньше.

Порядка 28% опрошенных назвали достойным доход от 80 до 120 тысяч в месяц на человека. Еще 15% россиян хватило бы от 120 до 180 тысяч в месяц. А 9% участников опроса хотели бы зарабатывать свыше 200 тысяч рублей.

В то же время большинство россиян заявляют, что не довольны своими доходами — им бы хотелось зарабатывать больше. Только 11% устраивает их текущая работа и доход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России снижения нагрузки и похвалы хотят больше, чем повышения зарплат.