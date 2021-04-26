Коронавирусом в Петербурге заболели еще свыше 700 человек

В Северной столице по-прежнему наблюдается активный рост общего числа случаев COVID-19. За прошедшие сутки в городе нашли более 700 новых зараженных.

По информации на утро понедельника, 26 апреля, суточный прирост заболевших COVID-19 в Петербурге составил 706 человек. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число зарегистрированных в городе на Неве случаев заражения достигло 412 864 человека. В настоящее время в Петербурге коронавирусом болеют 29 156 пациентов.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 2687 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 609 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники на даче.