На дрифтера-рэпера, перегородившего улицу Восстания, открыли уголовное дело

Пару недель назад дрифтер перегородил улицу в центре Петербурга, чтобы снять эффектный ролик для соцсетей. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, все случилось вечером 13 апреля на улице Восстания. Водитель спортивного «Ниссана» устроил дрифт, не обращая внимания на другие автомобили. Его знакомые снимали заезд на видео, для съемок они решили перекрыть движение.

В этот момент мимо места событий проезжал сотрудник ГИБДД, который и пресек действия нарушителей.

За рулем иномарки находился 29-летний автомобилист из Карелии, который в своих кругах считается известным рэпером. Скорее всего, ролик с дрифтом должен был попасть в его новый клип. Он и двое его знакомых-операторов попали в отдел, где их привлекли к административной ответственности.

На днях против дрифтера и его друзей открыли уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств). В ночь на 25 апреля их задержали у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где они играли концерт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП произошло в центре Петербурга.