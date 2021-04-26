На дачном участке Ленобласти нашли боеприпасы

На дачном участке Ленобласти нашли боеприпасы
Пока что непонятно, действительно ли были найдены боеприпасы времен ВОВ. Фото: Pixabay

Семья приобрела дом в августе 2020 года и решила устроить уборку территории в преддверии лета.

В Приозерском районе Ленобласти нашли боеприпасы, которые, по предварительным данным, лежали под землей со времен Великой Отечественной войны. Их пока что не вывезли на полигон. Об этом сообщает 47news.

Семья устроила весеннюю уборку на дачном участке днем 24 апреля. Когда женщина сгребала сухую траву, из-под грабель показались предметы, похожие на боеприпасы. Жильцы предположили, что перед ними – снаряды времен ВОВ. Осмотреть участок уже приходил участковый полицейский, а вот взрывотехников пока что не дождались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе во время дорожных работ нашли неразорвавшийся немецкий снаряд.

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