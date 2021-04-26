На Кронверкской госпитализировали девятиклассницу, отравившуюся неизвестным веществом

На Кронверкской госпитализировали девятиклассницу, отравившуюся неизвестным веществом
Девочку доставили в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Девочка находится в тяжелом состоянии, ее невозможно опросить.

В Санкт-Петербурге госпитализировали школьницу, которая отравилась неизвестным веществом. Как стало известно Gazeta.SPb, девочка угодила в больницу вечером 24 апреля.

Все случилось на улице Кронверкской. Там школьница отравилась неустановленным веществом, после чего она находится в тяжелом состоянии. Девочка находится в больнице и не может быть опрошены.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, где отравившаяся 14-летняя девочка взяла себе дозу наркотиков. Отец одной из наблюдательниц рассказал, что, по словам его дочери, пострадавшая нашла пакетик прямо возле школы и употребила его содержимое.

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