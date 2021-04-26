Бил руками, ногами и деревянным бруском: петербуржца отправили за решетку на 4 года

Бил руками, ногами и деревянным бруском: петербуржца отправили за решетку на 4 года
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Фото: pixabay

Жертва агрессора получила тяжкий вред здоровью.

В Санкт-Петербурге за решетку отправили мужчину, который обвинялся в избиении знакомого. Он отсидит в колонии строгого режима четыре года, о чем сегодня, 26 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 15 апреля в доме на проспекте Энергетиков. Там мужчина, испытывающий неприязнь к другому гражданину, полез в драку. Он избивал свою жертву ногами, руками, а затем деревянным бруском. В результате пострадавший получил серьезные травмы.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Известно, что мужчины был ранее судим, он имеет хронические заболевания, трех малолетних детей и пожилую мать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских судах рассмотрели более 130 материалов после несанкционированной акции.

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