В Петербурге 26 апреля решат вопрос о продлении меры пресечения нефрологу Земченкову

В понедельник, 26 апреля в 14:00, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга примет решение о продлении меры пресечения известному нефрологу Александру Земченкову, которого обвиняют в убийстве жены Ирины, совершенному 11 лет назад.

Информацию о грядущем заседании Gazeta.SPb подтвердил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Почуев (он также защищал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова). По словам юриста, семья Ирины считает заключение Земченкова под стражу чрезмерной мерой.

Ситуация, как отмечает Почуев, складывается несправедливая: нефролог был заявителем, когда пропала его супруга, а сейчас сам же оказался за решеткой. Кроме того, потерпевшим до сих пор признан только пожилой отец Ирины Земченковой, Геннадий Кононов. Дети пропавшего медика в минувшие выходные пытались достучаться до личной приемной главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, но их стремления, заключил адвокат, пока не увенчались успехом.

Почуев также подчеркнул, что информация об убийстве и последующем расчленении пропавшей без вести Ирины основана только на признательных показаниях Земченкова, которые были получены под давлением и от которых врач впоследствии отказался.

Напомним, что первая супруга нефролога, врач-гинеколог Ирина Земченкова, пропала в феврале 2010 года. Женщина вышла на работу и не вернулась. Её искали на протяжении 10 лет, Александр даже приходил в программу «Жди меня», но все оказалось тщетно. Земченков успел жениться во второй раз, а о трагическом происшествии постепенно забывали — никаких зацепок у правоохранителей не было. Однако после того как отец пропавшей попал на прием к Бастрыкину в январе 2021 года, делу дали новый ход.

30 марта в рамках расследования задержали Земченкова, а 1 апреля он дал признательные показания. Нефролог рассказал, что в пылу ссоры толкнул жену, и падение оказалось для нее смертельным. Испугавшись, врач расчленил тело и спрятал его в мусорных баках, чтобы скрыть следы преступления. После Александр отказался от своих слов, заявив, что признание из него «вытащили» под давлением. Так что расследование пока все еще далеко от развязки.