Петербуржца обвиняют в попытке убить сестру исследователя-полярника Чилингарова

Именно мужчина мог нанести пенсионерке несколько ножевых ранений.

В Санкт-Петербурге заключили под стражу мужчину, подозреваемого в попытке убийства 71-летней сестры исследователя-полярника Артура Чилингарова. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщается на сайте СК РФ по городу сегодня, 26 апреля.

Все случилось вечером 20 апреля 2021 года в Василеостровском районе. По предварительным данным, подозреваемый и пенсионерка поссорились, что стало достать нож и нанести женщине не менее двух ударов в голову и руку. Довести преступный замысел до конца не удалось, так как на происходящее отреагировала соседка.

Потерпевшую госпитализировали, сейчас ей назначено амбулаторное лечение.

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