В Петербурге третьи сутки разыскивают без вести пропавшего 13-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома 23 апреля, но так и не вернулся, и не выходил на связь.

В Санкт-Петербурге с 23 апреля разыскивают без вести пропавшего 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мальчик Никита ушел из дома три дня назад, после чего перестал выходить на связь. Его мать обратилась в полицию, заявив, что подросток может заниматься попрошайничеством на улицах и общественном транспорте. Узнать Никиту можно по коротким светло-русым волосам, голубым глазам и серой куртке. Мальчик худощав, невысокого роста, его лицо покрыто покрыто прыщами.

Полиция просит петербуржцев делиться любой информацией о местонахождении мальчика по телефонам: 8 (812) 573-13-10, 252-02-02 либо 112.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге задержан подозреваемый в жестоком избиении подростка.