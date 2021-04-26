Песков заявил, что дополнительные выходные в мае необязательны для некоторых компаний

Он отметил, что есть предприятия, которые работают даже по выходным – они и продолжат свою работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что есть предприятия, сотрудники которых не смогут отдохнуть во время длинных майских праздников. Речь идет о компаниях с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать»,

— пояснил Песков.

Таким образом, далеко не все компании прекратят работу с 1 по 10 мая. Напоминаем, что эти дни объявил нерабочими президент РФ Владимир Путин. При этом власти заверили, что не собираются вводить новый локдаун.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что только 23% работодателей в России поддержали идею длинных майских праздников.