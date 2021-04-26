Только 23% работодателей в России поддержали идею длинных майских праздников

Более половины работодателей отнеслись к этому предложению негативно.

Аналитики выяснили, каково отношение российских работодателей к длинным майским праздникам. Выяснилось, что почти 40% из них категорично не поддерживают такое решение властей, о чем пишет служба Исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Еще 23% работодателей высказались об инициативе в целом отрицательно. Поддержали ее только 23% работодателей, 15% заявили, что в целом поддерживают, еще 2% не нашлись, что ответить.

Известно также, что половина опрошенных компаний пока не знает, будут ли они работать в период с 1 по 10 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что половина работодателей в России не знает, будут ли их компании работать с 1 по 10 мая.