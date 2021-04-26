Половина работодателей в России не знает, буду ли их компании работать с 1 по 10 мая

Многие работодатели все еще в замешательстве. Фото: pixabay

Многие работодатели все еще в замешательстве. Фото: pixabay

К тому, что будут введены длинные выходные, мало кто был готов.

В России дни с 1 по 10 мая предложили сделать нерабочими, чтобы добиться стабильной эпидемиологической обстановки. Эта новость поставила в тупик работодателей: согласно опросам, примерно половина из них не знает, что делать и вводить ли длинные выходные. Об этом сообщили аналитики Headhunter.

Известно также, что категорично против таких длинных выходных пятая часть работодателей. Компаний, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники на даче.