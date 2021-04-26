После проверки интервью Дудя МВД возбудило дело

После проверки интервью Дудя МВД возбудило дело
Юрий Дудь обогнал всех конкурентов в своем сегменте YouTube. Фото: скриншот YouTube/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA

ГУ МВД России по Москве возбуждено административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что проводится административное расследование, сообщает ТАСС.

В начале апреля волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу проверить интервью Дудя. Кто был собеседником блогера не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шоумен Гарик Харламов раскритиковал журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргеншерна за их лицемерие. Во время интервью музыкант заявил, что не любит смотреть Comedy Club, потому что шоу себя исчерпало.

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