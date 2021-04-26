После проверки интервью Дудя МВД возбудило дело

ГУ МВД России по Москве возбуждено административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что проводится административное расследование, сообщает ТАСС.

В начале апреля волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу проверить интервью Дудя. Кто был собеседником блогера не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шоумен Гарик Харламов раскритиковал журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргеншерна за их лицемерие. Во время интервью музыкант заявил, что не любит смотреть Comedy Club, потому что шоу себя исчерпало.