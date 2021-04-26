Жителей Индии призвали носить маски даже дома

С начала пандемии в Индии зафиксировано 17 313 163 случая заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

С начала пандемии в Индии зафиксировано 17 313 163 случая заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

Граждан Индии попросили носить маски дома, особенно если в семье есть заразившийся коронавирусом. Об этом заявил доктор Винод Пол — глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины.

«Я бы предпочел сказать, что пришло время, когда мы начинаем носить маску дома. Человек, который заражен, должен носить маску, но и другие должны это делать, когда сидят дома с членами семьи», — цитирует его РИА «Новости».

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм».

С начала пандемии в Индии зафиксировано 17 313 163 случая заражения коронавирусом, выздоровело 14 304 382 пациентов, число смертельных исходов достигло 195 123.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за 22 апреля в стране зарегистрировали 332,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом Индия ставит рекорд по числу инфицированных вторые сутки подряд.