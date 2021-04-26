Дрозденко рассказал о бобрах-новоселах, поселившихся у Тихвинского монастыря

У стен Тихвинского монастыря в Ленобласти поселилась молодая семья бобров. Кадрами, которые сделал биолог Павел Глазков, поделился губернатор региона Александр Дрозденко.

Новый пост глава области опубликовал в своем Instagram-аккаунте. По его словам, бобры могут стать еще одной достопримечательностью города.

«Если люди не спугнут пару, то бобры смогут надолго обосноваться в Тихвине», — написал губернатор.

Дрозденко рассказал, что животных можно угостить яблоком или морковкой, они вегетарианцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе во дворе жилого дома заметили бобра.