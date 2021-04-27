Автомобилист протаранил ограждение у Нарвских триумфальных ворот

На площади Стачек в Петербурге произошло серьезное ДТП. Автомобилист не справился с управлением и влетел в бордюр.
Дорожный инцидент произошел сегодня ночью, 27 апреля, у Нарвских триумфальных ворот. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
«Серебристая машина врезалась в бордюр», — написал автор записи.
На кадрах видно, что к месту аварии прибыли ГИБДД и две бригады скорой помощи. Подробности случившегося выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил ограждение и вылетел на тротуар после ДТП на Планерной.