Автомобилист протаранил ограждение у Нарвских триумфальных ворот

Автомобилист протаранил ограждение у Нарвских триумфальных ворот
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

На площади Стачек в Петербурге произошло серьезное ДТП. Автомобилист не справился с управлением и влетел в бордюр.

Дорожный инцидент произошел сегодня ночью, 27 апреля, у Нарвских триумфальных ворот. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Серебристая машина врезалась в бордюр», — написал автор записи.

На кадрах видно, что к месту аварии прибыли ГИБДД и две бригады скорой помощи. Подробности случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил ограждение и вылетел на тротуар после ДТП на Планерной.

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