Петербуржец предупредил автомобилистов об огромной яме на Брантовской

Петербуржец предупредил автомобилистов об огромной яме на Брантовской
Автомобилист показал яму на проезжей части. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

Автомобилист предупредил петербуржцев об огромной яме посреди проезжей части на Брантовской дороге. Самому водителю избежать встречи с ней не удалось.

О неприятной для автомобилистов находке пользователь сообщил сегодня ночью, 27 апреля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель рассказал, что не заметил огромную яму, из-за чего ему теперь придется менять не только шину, но и колесный диск. По его словам, глубина выбоины — 10-15 сантиметров.

«Будьте осторожны по этой дороге», — сказал водитель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три машины провалились в яму с кипятком на Савушкина. На участке прорвало трубу.

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