За сутки тесты на коронавирус в Петербурге сдали почти 12 тысяч человек

За сутки тесты на коронавирус в Петербурге сдали почти 12 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербург продолжает обследовать население на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки горожане сдали 11 956 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 27 апреля. Как сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу позвонили 19 650 петербуржцев. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге около тысячи сотрудников скорой помощи переболели коронавирусом.

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