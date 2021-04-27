Такси и легковая машина вылетели с Волхонского шоссе, причиной называют неловкий разворот

На пересечения КАД с Красносельским шоссе столкнулись два автомобиля, один — такси. Очевидцы отмечают, что машины часто не вписываются в развороты на выезде из Горелово. На место ДТП приехали скорая и МЧС.

В сторону Красносельского шоссе стоит пробка (2,5 км). Сейчас загруженность дорог Петербурга, обычное для утра Северной столицы — 5 баллов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на автодороге «Нева» ДТП обернулось смертью водителя. На 653 километре автодороги «Нева» М-11 житель Тверской области 1973 года рождения, управляя автомобилем «Газель», не верно выбрал скорость движения и дистанцию. В результате он наехал на тягач «МАН». Им управлял мужчина 1981 года рождения. В результате ДТП водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится доследственная проверка.