В Ленобласти обнаружили фрагменты человеческого тела

На место происшествия выехали следователи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и полиция. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На место происшествия выехали следователи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и полиция. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция обнаружила фрагменты тела неустановленного человека, упакованные в хозяйственную сумку, в водоеме, расположенном недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На место происшествия выехали следователи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и полиция. По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых криминалистических экспертиз.

Обнаруженные останки могут принадлежать гражданке 1965 г.р., которая в апреле 2017 года пропала без вести и к совершению преступления может быть причастен мужчина 1991 г.р., который в настоящее время является обвиняемым в убийстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

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