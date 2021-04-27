Актер из «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе умер от осложнений коронавируса

Скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по роли в фильме «Белое солнце пустыни». Он умер из-за осложнений коронавируса.

В конце ноября 2020-го актер переболел коронавирусом и успешно вылечился. Однако в середине февраля 85-летний актер вновь был госпитализирован в клинику в Тбилиси с диагнозом двусторонняя пневмония. Врачи говорили, что он был в стабильно тяжелом состоянии. О его смерти сообщил телеканал «Рустави 2».

Большинство советских зрителей запомнят Кахи Кавсадзе по роли Черного Абдуллы в культовом фильме «Белое солнце пустыни», которая стала его визитной карточкой в актерской карьере.

Также грузинский актер сыграл Дон Кихота в фильме «Житие Дон Кихота и Санчо». Среди других работ актера в кино — роли в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние».