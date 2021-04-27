У нас прибавление: в Ленобласти с начала года родилось 1328 малышей

В Ленобласти с начала 2021 года родилось 1328 детей. Фото: pixabay.com

В Ленобласти с начала 2021 года родилось 1328 детей. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области менее, чем за четыре месяца на свет появилось 1328 деток. Об этом сообщает Online47, ссылаясь на пресс-службу МФЦ «Мои Документы» Ленобласти.

Известно, что более всего детей родилось в Мурине.

Так, самым распространенным именем среди девочек стала София, а среди мальчиков Артем и Александр.

Стоит отметить, что недавно МФЦ зарегистрировало тройню. У семьи из Гатчины родились два сыночка и лапочка дочка. Ярослав, Богдан и Ульяна.

Кроме своих первых документов деткам выдали медали «Родившемуся на земле Ленинградской» и подарки, родителям же документ для получения денежных пособий.

Стоит напомнить, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко ввел акцию для МФЦ: «Подарок новорожденному». Туда входит порядка 18 предметов для ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции Антуан Гризманн вновь стал отцом. У него родилась девочка. При этом все его дети появились на свет 8 апреля.