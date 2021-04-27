Как принц Гарри отнесся к холодному приему в Британии и почему он не захочет видеть королевскую семью в ближайшее время

Принц Гарри не так давно впервые за долгое время побывал в Великобритании, которую он покинул более года назад. Домой его привел трагический повод — смерть деда, принца Филиппа. Судя по всему, герцог получил совсем не тот прием, на который он рассчитывал. Его отношения с родственниками оказались настолько напряженными, что он может не вернуться летом, как планировал ранее.

Встреча не по плану

В СМИ не раз отмечалось, что принц Гарри был опечален тем, как сложились его отношения с королевской семьей после того, как он с Меган Маркл отказался от обязательств старших членов королевской семьи и переехал в США.

Его непростые отношения с отцом Чарльзом только осложнились. Известно, что он игнорировал Гарри несколько месяцев, не отвечая на его звонки и письма.

Еще более запутанным все стало после того, как герцоги Сассекские решили дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Как и следовало ожидать, беседа не обошлась без скандальных заявлений, которые задели членов королевской семьи. Во-первых, их обвинили в расизме. Во-вторых, Меган Маркл заявила, что на нее оказывалось колоссальное давление. В-третьих, Гарри сообщил, что ему жаль брата и отца, которые стали «затворниками» королевской жизни.

По некоторым данным, Гарри пытался объяснить отцу свое решение дать интервью, но тщетно. Впрочем, через какое-то время Чарльз все же смягчил свое отношение и даже заявил, что хотел бы наладить отношения с младшим сыном.

Все осложнилась 9 апреля этого года, когда скончался 99-летний принц Филипп, который до этого провел целый месяц в больнице. Новости о смерти герцога Эдинбургского вызвали волну негатива в сторону Меган и Гарри, — их обвинили в том, что своим интервью они просто «добили» принца.

Стало ясно: наладить отношения, как того хотел Гарри, уже не получится. Оставалась последняя надежда — семья объединится на похоронах. Эта надежда, впрочем, разбилась, стоило принцу Гарри приехать в Великобританию на похороны. Напомним, что Меган Маркл он оставил в Штатах, поскольку врач рекомендовал ей воздержаться от перелетов из-за беременности.

Королевские эксперты уверены: Гарри был шокирован холодным приемом своей семьи.

«Некоторые части семьи действительно встретили его холодно, и, возможно, это его несколько шокировало», — высказался королевский эксперт Рассел Майерс.

В СМИ появлялись сообщения о том, что Уильям и Чарльз отказались беседовать с Гарри наедине, заявив, что он потерял их доверие, а дети Елизаветы II, принцесса Анна, принц Эдвард и его супруга Софии даже не стали приветствовать своего родственника.

Больше не вернется домой?

Ледяной прием, который ему оказала семья, вероятно, может заставить принца Гарри пересмотреть свои планы на лето. Ожидалось, что он вернется в Великобританию через несколько месяцев, чтобы принять участие в церемонии открытия памятника его покойной матери, Дианы.

Не исключено, что теперь принц может изменить решение. Для того, чтобы отказаться от поездки, у него есть удобный предлог — рождение второго ребенка. Ожидается, что дочь принца и Меган Маркл появится на свет как раз летом.

Отметим, возможно, именно холодность родственников стала причиной, по которой Гарри поспешил покинуть Великобританию после похорон Филиппа. Он вернулся в США, несмотря на юбилей королевы Елизаветы II. Конечно, королева не планировала торжество по случаю своего 95-летия, поскольку находилась в трауре. Предполагалось, однако, что королеву навестят ближайшие родственники.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Меган Маркл и принц Гарри сами могут сливать прессе «правильную» информацию о себе.