Как принц Гарри отнесся к холодному приему в Британии и почему он не захочет видеть королевскую семью в ближайшее время

Как принц Гарри отнесся к холодному приему в Британии и почему он не захочет видеть королевскую семью в ближайшее время
Принц Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Принц Гарри не так давно впервые за долгое время побывал в Великобритании, которую он покинул более года назад. Домой его привел трагический повод — смерть деда, принца Филиппа. Судя по всему, герцог получил совсем не тот прием, на который он рассчитывал. Его отношения с родственниками оказались настолько напряженными, что он может не вернуться летом, как планировал ранее.

Встреча не по плану

Принц Гарри и Елизавета. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

В СМИ не раз отмечалось, что принц Гарри был опечален тем, как сложились его отношения с королевской семьей после того, как он с Меган Маркл отказался от обязательств старших членов королевской семьи и переехал в США.

Его непростые отношения с отцом Чарльзом только осложнились. Известно, что он игнорировал Гарри несколько месяцев, не отвечая на его звонки и письма.

Еще более запутанным все стало после того, как герцоги Сассекские решили дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Как и следовало ожидать, беседа не обошлась без скандальных заявлений, которые задели членов королевской семьи. Во-первых, их обвинили в расизме. Во-вторых, Меган Маркл заявила, что на нее оказывалось колоссальное давление. В-третьих, Гарри сообщил, что ему жаль брата и отца, которые стали «затворниками» королевской жизни.

Принцы Гарри и Уильям. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

По некоторым данным, Гарри пытался объяснить отцу свое решение дать интервью, но тщетно. Впрочем, через какое-то время Чарльз все же смягчил свое отношение и даже заявил, что хотел бы наладить отношения с младшим сыном.

Все осложнилась 9 апреля этого года, когда скончался 99-летний принц Филипп, который до этого провел целый месяц в больнице. Новости о смерти герцога Эдинбургского вызвали волну негатива в сторону Меган и Гарри, — их обвинили в том, что своим интервью они просто «добили» принца.

Стало ясно: наладить отношения, как того хотел Гарри, уже не получится. Оставалась последняя надежда — семья объединится на похоронах. Эта надежда, впрочем, разбилась, стоило принцу Гарри приехать в Великобританию на похороны. Напомним, что Меган Маркл он оставил в Штатах, поскольку врач рекомендовал ей воздержаться от перелетов из-за беременности.

Принц Гарри и Чарльз. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Королевские эксперты уверены: Гарри был шокирован холодным приемом своей семьи.

«Некоторые части семьи действительно встретили его холодно, и, возможно, это его несколько шокировало», — высказался королевский эксперт Рассел Майерс.

В СМИ появлялись сообщения о том, что Уильям и Чарльз отказались беседовать с Гарри наедине, заявив, что он потерял их доверие, а дети Елизаветы II, принцесса Анна, принц Эдвард и его супруга Софии даже не стали приветствовать своего родственника.

Больше не вернется домой?

Принц Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Ледяной прием, который ему оказала семья, вероятно, может заставить принца Гарри пересмотреть свои планы на лето. Ожидалось, что он вернется в Великобританию через несколько месяцев, чтобы принять участие в церемонии открытия памятника его покойной матери, Дианы.

Не исключено, что теперь принц может изменить решение. Для того, чтобы отказаться от поездки, у него есть удобный предлог — рождение второго ребенка. Ожидается, что дочь принца и Меган Маркл появится на свет как раз летом.

Отметим, возможно, именно холодность родственников стала причиной, по которой Гарри поспешил покинуть Великобританию после похорон Филиппа. Он вернулся в США, несмотря на юбилей королевы Елизаветы II. Конечно, королева не планировала торжество по случаю своего 95-летия, поскольку находилась в трауре. Предполагалось, однако, что королеву навестят ближайшие родственники.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Меган Маркл и принц Гарри сами могут сливать прессе «правильную» информацию о себе.

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