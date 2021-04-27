Здание Дома обер-секретаря Сверчкова признали региональным памятником

В Петербурге на 1-й линии Васильевского острова дома 14, лит. А по приказу председателя КГИОП Сергея Макарова Дом Сверчкова вошел в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга.

Известно, что Дом Сверчкова является объектом, который воздействует на окружающую среду. Так «Дом» — это пример рядовой застройки первой трети XVIII века.

Плюс ко всему, он формирует красную линию застройки 1-й линии Васильевского острова. Помимо прочего, строение сохранило некоторые детали своего исторического облика. Все его элементы говорят о стиле классицизм.

Здание было воссоздано в 1720-1730-е годы, и, к сожалению, автор проекта так и остается неизвестным. При этом, владельцы и жители «Дома» многократно менялись.

В 1730-1750 годы участок и строения принадлежали обер-секретарю А. Сверчкову.

Стоит заметить, что в этом доме в 1874 году жила Софья Ковалевская с мужем.

В данный момент в здании находятся жилые помещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дом станционного смотрителя в Выре закончат реставрировать уже в конце этого года.