«Хорошо вам, богатым»: Кудрявцева раскритиковала свою домработницу

Кудрявцева рассказала о домработнице в эфире своего шоу. Фото: Instagram скриншот

Кудрявцева рассказала о домработнице в эфире своего шоу. Фото: Instagram скриншот

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о нескольких неприятных эпизодах со своей домработницей.

По словам звезды, ее помощница проявляет чрезмерное усердие, из-за чего иногда возникают казусные ситуации. Например, как-то раз уборщица отгладила юбку, которая по задумке сшита из мятой ткани, до состояния атласа. В результате вещь была испорчена.

Кудрявцева призналась в эфире телепередачи «Звезды сошлись», что горничная лучше всех умеет навести порядок, даже способна что-либо починить, но иногда ее старание приводит к неожиданному результату.

Так, однажды домой к телеведущей пришел массажист, и домработница без стука ворвалась с тряпками к ним в комнату.

«Кричит: «Кайфуете, да? Ну хорошо вам, богатым!»», — передала слова помощницы звезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лера Кудрявцева похвалилась новой квартирой в Петербурге. Она заимела жилплощадь в 135 «квадратов».