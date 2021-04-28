В Канаде зафиксирован первый смертельный случай из-за образования тромбов после прививки AstraZeneca

На данный момент население Канады прививают вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Фото: pixabay

На данный момент население Канады прививают вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Фото: pixabay

В Канаде зафиксирован первый смертельный случай из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса.

Национальный директор здравоохранения провинции Квебек Орасио Арруда отметил, что речь идет о местной жительнице, которая получила препарат в начале апреля.

«Квебек сообщает о первой в Канаде смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови, которое может быть связано с AstraZeneca», — сообщает телеканал CBC.

В Канаде было зафиксировано шесть несмертельных случаев нарушения свертываемости крови после прививки.

На данный момент население Канады прививают вакцинами Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после прививки может возникнуть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Однако этот легкий дискомфорт не сравнится с вирусом и его последствиями.