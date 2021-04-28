Петербуржцев предупредили о дождях 28 апреля

В среду, 28 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице вновь будет определяться тыловой частью циклонического вихря», — сообщил он.

Сегодня ожидаются кратковременные дожди, а температурный фон останется на 3-4° ниже своей климатической нормы.

Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +3…+8 градусов. Ветер северо-западного, западного направлений будет дуть со скоростью 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.