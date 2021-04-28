Петербуржца задержали за изнасилование восьмилетней падчерицы

Оперативники задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей падчерицы. На момент преступления ей было восемь лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, следователи выяснили, что в период с июня 2009 года по август 2020-го петербуржец надругался над своей падчерицей 2005 года рождения. Кроме того, в период с октября 2013 по январь 2014-го он изнасиловал девочку, когда ей было всего восемь лет.

Следственные органы открыли против мужчины два уголовных дела — по части 4 статьи 132 УК РФ и по части 4 статьи 131 УК РФ.

Подозреваемый был задержан 27 апреля на улице Кораблестроителей. Он уже дал признательные показания. Ранее петербуржец был осужден за кражу.

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