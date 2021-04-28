В Ленобласти задержали наркосбытчика с 410 граммами каннабиса и оружием

Были найдены электронные весы, упаковка и предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Были найдены электронные весы, упаковка и предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции задержали наркосбытчика и поставщика. При обысках нашли наркотики и оружие.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, полиция задержала 27-летнего мужчину, который продал 24 грамма каннабиса на территории Ломоносовского района.

Стражи порядка провели обыски в его доме в поселке Тайцы и обнаружили почти 144 грамма психотропного вещества и почти 410 граммов каннабиса. Также были найдены электронные весы, упаковка и предметы, похожие на оружие и боеприпасы, их отправили на экспертизу.

Вскоре полицейские задержали 35-летнего поставщика наркотиков, у него дома нашли четыре свертка с 2 граммами наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сбыт метадона в даркнете под суд пойдут три человека. Это 24-летний организатор, 39-летний закладчик и 40-летняя администратор интернет-магазина.