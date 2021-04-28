В Петербурге задержали гендиректора, подозреваемого в неуплате налогов на сумму в 46 млн рублей

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили из-за уклонения от уплаты налогов в течение нескольких лет.

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 апреля, задержали генерального директора одной из организаций – его подозревают в неуплате налогов в период с апреля 2016 п октябрь 2018 года. Речь идет о сумме в 46 миллионов рублей, о чем сообщается на сайте СК РФ по городу.

По предварительным данным, что уклоняться от уплаты налогов, мужчина предоставлял ложные сведения о наличии у «ООО» права на применения налоговых вычетов по НДС. Известно, что задержанный – мужчина 1984 года. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявления ему обвинения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи изъяли 10 млн рублей в ходе обысков по делу о неуплате налогов.