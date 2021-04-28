Дождь, снег и туман: в Ленобласти местами похолодает до -7 градусов в четверг

Завтра в Ленобласти продолжатся осадки, в ранние часы суток также возможен туман и гололедица.

В ночь на четверг, 29 апреля, в 47 регионе температура воздуха будет варьироваться от +1 до -7 градусов, а завтра днем — от +4 до +9 градусов.

Как сообщили синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть западный, юго-западный ночью умеренный, а атмосферное дальние мало изменится.

Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными из-за скользкой дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о ночных заморозках 29 апреля.