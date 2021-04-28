Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против COVID-19

Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против коронавируса, сообщают BBC News.

Звездная пара представит кампании Vax Live event, организованной группой по борьбе с бедностью. Эта организация призывает лидеров государств взять на себя обязательства по распределению вакцин. Она также просит компании жертвовать деньги на вакцину.

Известно, что ведущей мероприятия будет знаменитая Селена Гомес. На концерте выступит сама Дженнифер Лопес и многие другие звёзды США. Мероприятие будет на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джо Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с пандемией COVID. По его словам, за последние месяцы число заражений и смертей от новой болезни в США значительно снизилось благодаря действиям, предпринятым его администрацией.