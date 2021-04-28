Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против COVID-19

Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против COVID-19
Фото: www.instagram.com/m

Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против коронавируса, сообщают BBC News.

Звездная пара представит кампании Vax Live event, организованной группой по борьбе с бедностью. Эта организация призывает лидеров государств взять на себя обязательства по распределению вакцин. Она также просит компании жертвовать деньги на вакцину.

Известно, что ведущей мероприятия будет знаменитая Селена Гомес. На концерте выступит сама Дженнифер Лопес и многие другие звёзды США. Мероприятие будет на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джо Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с пандемией COVID. По его словам, за последние месяцы число заражений и смертей от новой болезни в США значительно снизилось благодаря действиям, предпринятым его администрацией.

звезды концерт меган маркл принц гарри США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Оперштаб опроверг начало третьей волны коронавируса в России
В Петербурге появятся новые перехватывающие автостоянки в трех районах
Мишустин заявил о преодолении самой острой фазы пандемии в России
Эксперт рассказал, чем можно объяснить тяжелое течение коронавируса
Дворцовый мост подсветят в красный и синие цвета
В России за сутки выявили менее 8 тысяч случаев COVID впервые с сентября
Легковушка и автобус собрали пробку на Лиговском
Бар на Маяковской будет закрыт целый месяц из-за нарушения антиковидных ...