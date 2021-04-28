Бывшая участница поп-группы «Тату» Юлия Волкова будет участвовать в предварительном голосовании единороссов

Экс-участница российского музыкального коллектива «Тату» Юлия Волкова подала бумаги, чтобы принять участие в предварительном голосовании «Единой России», где будут отбирать кандидатов партии на выборы в Государственную думу. Об этом пишет ТАСС.

Так в пресс-службе отделения партии «Единая Россия» в Ивановской области сообщили, что самолично Юлия Волкова посетила оргкомитет региона и подала документы, чтобы участвовать процессе предварительного голосования от партии «Единая Россия».

Известно, что для того, чтобы стать кандидатом от партии «Единая Россия» необходимо сначала поучаствовать в предварительном голосовании.

Помимо этого, сама Волкова опубликовала у себя в Instagram фото, на котором она позирует напротив «Единой России». Девушка в подписи указала, что сделала первый шаг, а все подробности будут позднее.

Так праймериз пройдут по всей стране с 24 по 30 мая. При это основным будет онлайн-формат голосования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты перед выборами решили принять закон об обещаниях избирателям — президент просил обойтись без популизма.